Börse New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne

Der NASDAQ 100 bleibt auch am ersten Tag der Woche in der Gewinnzone.

Um 16:01 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,05 Prozent höher bei 20 485,57 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,464 Prozent höher bei 20 366,06 Punkten in den Handel, nach 20 271,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 20 363,18 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 493,90 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19 514,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, stand der NASDAQ 100 bei 20 331,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, stand der NASDAQ 100 bei 14 995,12 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 23,83 Prozent aufwärts. Bei 20 690,97 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Arm (+ 4,82 Prozent auf 158,76 USD), Applied Materials (+ 3,94 Prozent auf 213,13 USD), Marvell Technology (+ 3,16 Prozent auf 76,35 USD), Atlassian A (+ 3,06 Prozent auf 192,79 USD) und ASML (+ 2,89 Prozent auf 864,96 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Pinduoduo (spons ADRs) (-2,22 Prozent auf 141,55 USD), Amgen (-1,29 Prozent auf 324,13 USD), Diamondback Energy (-1,07 Prozent auf 192,87 USD), Warner Bros Discovery (-1,00 Prozent auf 7,45 USD) und Copart (-0,98 Prozent auf 55,37 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 7 737 937 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,167 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,85 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,54 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at