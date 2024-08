Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Montagnachmittag fester

Um 20:02 Uhr klettert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,64 Prozent auf 19 632,80 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,069 Prozent höher bei 19 521,93 Punkten in den Handel, nach 19 508,52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 19 635,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 19 445,10 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 19.07.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 19 522,62 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 18 546,23 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 14 694,84 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 18,67 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell DexCom (+ 3,67 Prozent auf 77,39 USD), Moderna (+ 3,14 Prozent auf 89,57 USD), Illumina (+ 3,08 Prozent auf 134,33 USD), Enphase Energy (+ 3,05 Prozent auf 119,94 USD) und NVIDIA (+ 2,95 Prozent auf 128,25 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Starbucks (-2,74 Prozent auf 92,21 USD), KLA-Tencor (-1,24 Prozent auf 809,37 USD), Broadcom (-1,16 Prozent auf 163,80 USD), Fastenal (-1,04 Prozent auf 66,75 USD) und Micron Technology (-1,03 Prozent auf 106,88 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 26 401 552 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,113 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

2024 verzeichnet die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at