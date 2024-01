Börse New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell

Am Freitag legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag tendiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,11 Prozent tiefer bei 17 496,89 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,480 Prozent auf 17 432,87 Punkte an der Kurstafel, nach 17 516,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 17 395,54 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 513,82 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,536 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 26.12.2023, den Wert von 16 878,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.10.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 14 109,57 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 26.01.2023, bei 12 051,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 5,76 Prozent. Bei 17 665,26 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 249,19 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Netflix (+ 2,73 Prozent auf 577,34 USD), Align Technology (+ 2,54 Prozent auf 268,78 USD), MercadoLibre (+ 2,54 Prozent auf 1 783,02 USD), Airbnb (+ 2,51 Prozent auf 145,68 USD) und Charter A (+ 1,96 Prozent auf 376,31 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Intel (-10,99 Prozent auf 44,11 USD), KLA-Tencor (-5,90 Prozent auf 603,80 USD), DexCom (-3,26 Prozent auf 122,38 USD), GLOBALFOUNDRIES (-3,02 Prozent auf 57,54 USD) und Applied Materials (-2,50 Prozent auf 168,32 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 14 428 762 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,781 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

