Börse New York: So performt der NASDAQ Composite am Mittag

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0,48 Prozent auf 15 583,41 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,075 Prozent auf 15 646,09 Punkte an der Kurstafel, nach 15 657,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 15 575,18 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 668,65 Zählern.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 2,65 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 01.04.2024, bei 16 396,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.02.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 15 361,64 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 01.05.2023, den Stand von 12 212,60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,54 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 16 538,86 Punkte. Bei 14 477,57 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit New York Community Bancorp (+ 30,53 Prozent auf 3,46 USD), SurModics (+ 28,53 Prozent auf 33,02 USD), Powell Industries (+ 24,02 Prozent auf 177,35 USD), Garmin (+ 12,67 Prozent auf 162,77 USD) und USANA Health Sciences (+ 10,91 Prozent auf 46,05 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Starbucks (-16,97 Prozent auf 73,47 USD), Century Aluminum (-9,86 Prozent auf 15,64 USD), Exelixis (-9,34 Prozent auf 21,27 USD), Cutera (-6,61 Prozent auf 2,26 USD) und Amkor Technology (-6,31 Prozent auf 30,31 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Amazon-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 8 210 641 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,807 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Die Comtech Telecommunications-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 21,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at