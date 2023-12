Börse Paris: CAC 40 verbucht Zuschläge

Am Freitagnachmittag zeigen sich die Anleger in Paris optimistisch.

Der CAC 40 legt im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 1,21 Prozent auf 7 518,25 Punkte zu. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,321 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,168 Prozent stärker bei 7 441,00 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 428,52 Punkten am Vortag.

Bei 7 519,23 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 437,97 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der CAC 40 bereits um 2,54 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.11.2023, lag der CAC 40 bei 7 034,16 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.09.2023, den Wert von 7 240,77 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 08.12.2022, den Stand von 6 647,31 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 gewann der Index bereits um 14,01 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 7 581,26 Punkten. Bei 6 518,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 5 964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 358,876 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at