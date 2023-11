Börse Paris in Grün: CAC 40 klettert

So bewegt sich der CAC 40 am Donnerstag.

Um 15:42 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,32 Prozent stärker bei 7 284,14 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,259 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,186 Prozent stärker bei 7 274,25 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7 260,73 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 263,67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 7 285,29 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,576 Prozent aufwärts. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 23.10.2023, bei 6 850,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.08.2023, wies der CAC 40 einen Wert von 7 246,62 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.11.2022, erreichte der CAC 40 einen Wert von 6 679,09 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 10,46 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 7 581,26 Punkten. Bei 6 518,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 2 729 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 351,635 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,50 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,21 Prozent bei der Engie (ex GDF Suez)-Aktie an.

