Börse Paris in Grün: CAC 40 verbucht mittags Zuschläge

Am dritten Tag der Woche wagen sich die Anleger in Paris aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,40 Prozent stärker bei 7 304,90 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,229 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,746 Prozent auf 7 330,16 Punkte an der Kurstafel, nach 7 275,87 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 7 304,45 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 331,26 Zähler.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der CAC 40 bereits um 0,110 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, lag der CAC 40-Kurs bei 7 724,32 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 14.05.2024, bei 8 225,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2023, bewegte sich der CAC 40 bei 7 348,84 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 3,00 Prozent ein. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 029,91 Punkten.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 ist die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 36 026 Aktien gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 317,261 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

2024 verzeichnet die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Stellantis-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at