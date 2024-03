Börse Wien: ATX-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu

Heute legen Anleger in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 15:41 Uhr klettert der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,11 Prozent auf 3 500,28 Punkte. Die ATX-Mitglieder sind damit 112,124 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,011 Prozent schwächer bei 3 495,94 Punkten in den Handel, nach 3 496,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Dienstag bei 3 503,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 488,13 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der ATX wurde vor einem Monat, am 26.02.2024, mit 3 375,95 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, lag der ATX-Kurs bei 3 407,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, bei 3 024,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 2,59 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 507,84 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern markiert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 1,87 Prozent auf 17,95 EUR), BAWAG (+ 1,64 Prozent auf 58,95 EUR), CA Immobilien (+ 1,24 Prozent auf 32,55 EUR), Lenzing (+ 0,65 Prozent auf 30,95 EUR) und Österreichische Post (+ 0,47 Prozent auf 31,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Verbund (-1,29 Prozent auf 68,60 EUR), EVN (-0,81 Prozent auf 24,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,71 Prozent auf 112,20 EUR), Andritz (-0,70 Prozent auf 56,55 EUR) und voestalpine (-0,54 Prozent auf 25,64 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX ist die CA Immobilien-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 148 666 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 23,642 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,23 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

