Börse Wien: ATX liegt am Mittag im Plus

Am Freitag steht der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,34 Prozent im Plus bei 3 724,52 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 118,844 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 3 712,04 Punkte an der Kurstafel, nach 3 712,04 Punkten am Vortag.

Bei 3 730,20 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 710,01 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 3,18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.06.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 647,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.04.2024, wies der ATX einen Stand von 3 566,61 Punkten auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 05.07.2023, den Stand von 3 158,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 9,16 Prozent. Bei 3 777,78 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 305,62 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit BAWAG (+ 1,25 Prozent auf 65,05 EUR), Wienerberger (+ 1,07 Prozent auf 32,06 EUR), Verbund (+ 0,85 Prozent auf 77,45 EUR), Andritz (+ 0,79 Prozent auf 57,10 EUR) und CA Immobilien (+ 0,45 Prozent auf 31,08 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-2,86 Prozent auf 20,38 EUR), DO (-1,70 Prozent auf 162,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,54 Prozent auf 111,40 EUR), EVN (-0,50 Prozent auf 30,00 EUR) und UNIQA Insurance (-0,37 Prozent auf 8,02 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX ist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 440 340 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 26,230 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Mit 10,10 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at