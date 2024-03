Börse Wien: ATX notiert letztendlich im Plus

Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,46 Prozent höher bei 3 410,12 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 108,540 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 3 394,38 Punkten, nach 3 394,38 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 424,17 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 389,55 Einheiten.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1,01 Prozent. Der ATX lag vor einem Monat, am 15.02.2024, bei 3 372,09 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 15.12.2023, den Stand von 3 371,39 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 15.03.2023, den Wert von 3 148,43 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Minus von 0,056 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 3 489,80 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 305,62 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Erste Group Bank (+ 3,25 Prozent auf 39,03 EUR), Raiffeisen (+ 2,15 Prozent auf 18,99 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,58 Prozent auf 22,45 EUR), CA Immobilien (+ 1,44 Prozent auf 31,65 EUR) und Verbund (+ 1,13 Prozent auf 67,20 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Lenzing (-13,01 Prozent auf 25,75 EUR), AT S (AT&S) (-3,83 Prozent auf 16,55 EUR), voestalpine (-1,97 Prozent auf 24,88 EUR), OMV (-0,67 Prozent auf 41,39 EUR) und Andritz (-0,60 Prozent auf 58,25 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 2 552 481 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 23,468 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentaldaten

2024 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 9,61 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

