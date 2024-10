Börse Wien: ATX Prime legt nachmittags zu

Der ATX Prime verbucht im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 1 801,64 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 1 801,41 Punkte an der Kurstafel, nach 1 801,33 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 1 799,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 809,84 Punkten lag.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gab der ATX Prime bereits um 0,067 Prozent nach. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 11.09.2024, einen Wert von 1 774,58 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2024, lag der ATX Prime bei 1 844,77 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 11.10.2023, bei 1 595,92 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 5,11 Prozent zu Buche. Bei 1 889,08 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 2,00 Prozent auf 3,06 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,33 Prozent auf 21,34 EUR), Raiffeisen (+ 1,21 Prozent auf 18,42 EUR), CA Immobilien (+ 1,01 Prozent auf 26,08 EUR) und Addiko Bank (+ 1,00 Prozent auf 20,20 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Polytec (-3,21 Prozent auf 2,71 EUR), Andritz (-2,21 Prozent auf 62,05 EUR), STRABAG SE (-1,43 Prozent auf 37,80 EUR), Flughafen Wien (-1,14 Prozent auf 52,20 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,02 Prozent auf 7,80 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 165 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 25,570 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,25 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at