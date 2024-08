Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der voestalpine nach der jüngsten Vorlage von Dreimonatszahlen bekräftigt. Das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Bastian Synagowitz bei 39,00 Euro belassen. Zum Vergleich: Am Donnerstagvormittag wurden die voest-Papiere an der Wiener Börse bei 22,14 Euro gehandelt.

Der gemeldete Betriebsgewinn (EBITDA) sei wegen Einmaleffekten zwar etwas niedriger ausgefallen als am Markt erwartet. Die zugrunde liegenden Zahlen seien jedoch dank einer starken Entwicklung der Stahlsparte solide, so Synagowitz in der am Mittwoch vorgelegten Studie. Insgesamt unterstütze das Zahlenwerk die Einschätzung der Experten der Deutschen Bank, dass die voest über ein defensives und qualitativ hochwertiges Geschäftsmodell verfüge.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

spa/ste

ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com

AFA0029 2024-08-08/10:09