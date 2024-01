Börse Wien: ATX Prime verbucht am Mittag Verluste

Wenig Veränderung ist am ersten Tag der Woche in Wien zu beobachten.

Der ATX Prime gibt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,18 Prozent auf 1 735,49 Punkte nach. Zuvor ging der ATX Prime 0,024 Prozent fester bei 1 739,11 Punkten in den Handel, nach 1 738,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 746,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 730,84 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 29.12.2023, den Wert von 1 723,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 519,38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, lag der ATX Prime bei 1 694,37 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 1,25 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 746,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit OMV (+ 3,74 Prozent auf 41,05 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,60 Prozent auf 23,56 EUR), EVN (+ 0,60 Prozent auf 25,25 EUR), Wienerberger (+ 0,53 Prozent auf 30,44 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,46 Prozent auf 21,70 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Andritz (-2,29 Prozent auf 57,70 EUR), Wolford (-2,19 Prozent auf 4,46 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,62 Prozent auf 45,50 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,49 Prozent auf 9,26 EUR) und Österreichische Post (-1,42 Prozent auf 31,25 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 153 594 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 26,160 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Die Kapsch TrafficCom-Aktie hat mit 2,27 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die Semperit-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,97 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at