Börse Wien: ATX Prime zeigt sich schlussendlich fester

Zum Handelsende stand im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,86 Prozent auf 1 747,38 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zuvor ging der ATX Prime 0,005 Prozent schwächer bei 1 732,35 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 732,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 732,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 747,44 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2,12 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 21.02.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 714,03 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.12.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 707,28 Punkten gehandelt. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 21.03.2023, bei 1 630,56 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,95 Prozent aufwärts. Bei 1 750,09 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. 1 664,49 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell STRABAG SE (+ 4,49 Prozent auf 44,25 EUR), PORR (+ 2,75 Prozent auf 13,44 EUR), S IMMO (+ 2,48 Prozent auf 16,50 EUR), Erste Group Bank (+ 2,38 Prozent auf 40,39 EUR) und Lenzing (+ 2,38 Prozent auf 30,10 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-1,96 Prozent auf 20,00 EUR), Verbund (-1,69 Prozent auf 66,85 EUR), UNIQA Insurance (-1,00 Prozent auf 7,89 EUR), Rosenbauer (-0,73 Prozent auf 27,20 EUR) und Wolford (-0,50 Prozent auf 3,98 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 873 245 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 23,433 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Addiko Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,67 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

