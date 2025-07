Börse Wien: ATX zeigt sich zum Handelsstart leichter

Um 09:10 Uhr gibt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,37 Prozent auf 4 415,61 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 128,174 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 4 431,89 Punkte an der Kurstafel, nach 4 431,89 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 4 431,89 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 415,61 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Verlust von 0,078 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 04.06.2025, den Wert von 4 396,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.04.2025, wies der ATX 3 762,81 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 04.07.2024, stand der ATX noch bei 3 712,04 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 20,75 Prozent nach oben. 4 475,67 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 3 481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 0,39 Prozent auf 78,00 EUR), Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 44,00 EUR), Erste Group Bank (+ 0,00 Prozent auf 71,50 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 23,60 EUR) und Telekom Austria (+ 0,00 Prozent auf 9,62 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-1,51 Prozent auf 17,00 EUR), Wienerberger (-1,09 Prozent auf 30,98 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,00 Prozent auf 29,85 EUR), Raiffeisen (-0,99 Prozent auf 26,10 EUR) und voestalpine (-0,85 Prozent auf 23,38 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 16 248 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 27,751 Mrd. Euro den größten Anteil.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,97 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

