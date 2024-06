Börse Wien: ATX zum Start in der Gewinnzone

Der ATX bleibt auch am Donnerstagmorgen in der Gewinnzone.

Am Donnerstag tendiert der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,02 Prozent stärker bei 3 648,66 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 118,396 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,051 Prozent höher bei 3 649,64 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 647,77 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3 647,55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 660,13 Punkten lag.

ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 1,11 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 06.05.2024, einen Wert von 3 614,61 Punkten auf. Der ATX stand vor drei Monaten, am 06.03.2024, bei 3 390,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.06.2023, erreichte der ATX einen Stand von 3 127,62 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,94 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 305,62 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 0,79 Prozent auf 30,70 EUR), Lenzing (+ 0,74 Prozent auf 34,25 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,73 Prozent auf 22,10 EUR), Wienerberger (+ 0,71 Prozent auf 34,20 EUR) und Raiffeisen (+ 0,54 Prozent auf 16,84 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen voestalpine (-1,37 Prozent auf 25,92 EUR), OMV (-0,49 Prozent auf 40,84 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,17 Prozent auf 114,20 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 30,65 EUR) und Erste Group Bank (-0,07 Prozent auf 44,46 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 35 808 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 26,473 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

2024 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 10,22 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

