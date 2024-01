Börse Wien in Grün: ATX Prime am Nachmittag mit Kursplus

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Am Donnerstag steht der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,28 Prozent im Plus bei 1 679,67 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,011 Prozent auf 1 675,14 Punkte an der Kurstafel, nach 1 674,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 670,56 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 681,68 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 1,82 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.12.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1 687,52 Punkte. Vor drei Monaten, am 18.10.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 563,75 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 18.01.2023, den Stand von 1 680,59 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Minus von 2,00 Prozent zu Buche. Bei 1 731,58 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Frequentis (+ 2,33 Prozent auf 26,40 EUR), BAWAG (+ 2,23 Prozent auf 46,66 EUR), Rosenbauer (+ 2,05 Prozent auf 29,80 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,88 Prozent auf 9,74 EUR) und Palfinger (+ 1,45 Prozent auf 24,45 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen EVN (-1,90 Prozent auf 25,75 EUR), Semperit (-1,09 Prozent auf 14,52 EUR), Polytec (-1,08 Prozent auf 3,65 EUR), Verbund (-0,98 Prozent auf 75,75 EUR) und UBM Development (-0,90 Prozent auf 22,00 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 188 337 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 27,342 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,38 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,46 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

