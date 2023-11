Börse Wien in Grün: ATX Prime klettert zum Start des Mittwochshandels

Am Mittwoch bewegt sich der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,49 Prozent höher bei 1 643,99 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 1 635,99 Punkte an der Kurstafel, nach 1 635,96 Punkten am Vortag.

Bei 1 635,92 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 1 644,40 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 2,22 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 584,59 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.08.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 583,96 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.11.2022, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 616,55 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 3,81 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 513,39 Zählern.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 4,95 Prozent auf 25,44 EUR), Lenzing (+ 1,70 Prozent auf 38,80 EUR), Rosenbauer (+ 1,69 Prozent auf 30,00 EUR), Addiko Bank (+ 1,48 Prozent auf 13,70 EUR) und EVN (+ 1,32 Prozent auf 26,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Polytec (-2,26 Prozent auf 3,89 EUR), Flughafen Wien (-1,01 Prozent auf 48,85 EUR), Vienna Insurance (-0,57 Prozent auf 25,95 EUR), UNIQA Insurance (-0,13 Prozent auf 7,78 EUR) und STRABAG SE (-0,13 Prozent auf 39,45 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 28 653 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 28,940 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,88 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,38 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at