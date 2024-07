Börse Wien in Grün: ATX zum Ende des Freitagshandels freundlich

Der ATX befand sich am Freitagabend im Aufwärtstrend.

Der ATX kletterte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,62 Prozent auf 3 708,64 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 118,584 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 3 685,64 Punkte an der Kurstafel, nach 3 685,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 713,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 679,66 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 0,060 Prozent. Vor einem Monat, am 12.06.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 661,91 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 12.04.2024, erreichte der ATX einen Wert von 3 554,82 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 12.07.2023, den Stand von 3 160,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,69 Prozent nach oben. 3 777,78 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 3 305,62 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 2,64 Prozent auf 21,02 EUR), Raiffeisen (+ 2,29 Prozent auf 17,44 EUR), Andritz (+ 2,13 Prozent auf 57,45 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,94 Prozent auf 36,75 EUR) und voestalpine (+ 1,70 Prozent auf 25,12 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Telekom Austria (-0,92 Prozent auf 8,63 EUR), IMMOFINANZ (-0,74 Prozent auf 26,65 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,36 Prozent auf 109,60 EUR), Verbund (-0,32 Prozent auf 77,10 EUR) und Erste Group Bank (-0,13 Prozent auf 46,54 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die IMMOFINANZ-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 458 596 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 26,473 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,12 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

