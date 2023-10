Börse Wien in Rot: ATX am Donnerstagnachmittag leichter

Der ATX verliert aktuell an Wert.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,23 Prozent schwächer bei 3 162,22 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 107,722 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,034 Prozent höher bei 3 170,47 Punkten in den Handel, nach 3 169,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 188,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 162,22 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,36 Prozent. Vor einem Monat, am 12.09.2023, wies der ATX einen Wert von 3 164,30 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.07.2023, wies der ATX einen Stand von 3 160,23 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.10.2022, wies der ATX einen Wert von 2 684,48 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 0,079 Prozent aufwärts. 3 560,30 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 3 016,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit DO (+ 1,84 Prozent auf 110,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,64 Prozent auf 26,02 EUR), OMV (+ 0,75 Prozent auf 44,10 EUR), Andritz (+ 0,56 Prozent auf 46,28 EUR) und Raiffeisen (+ 0,44 Prozent auf 13,76 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Mayr-Melnhof Karton (-2,13 Prozent auf 119,20 EUR), voestalpine (-1,33 Prozent auf 25,26 EUR), Verbund (-0,98 Prozent auf 80,95 EUR), Erste Group Bank (-0,90 Prozent auf 32,86 EUR) und Vienna Insurance (-0,78 Prozent auf 25,45 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 298 015 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX mit 28,106 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

