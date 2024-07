Börse Wien in Rot: So steht der ATX Prime mittags

Am Dienstag sinkt der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 0,25 Prozent auf 1 839,96 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,031 Prozent höher bei 1 845,08 Punkten in den Handel, nach 1 844,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 845,08 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 832,69 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bei 1 774,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 752,98 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 603,23 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,35 Prozent zu. Bei 1 889,08 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Addiko Bank (+ 5,61 Prozent auf 20,70 EUR), Flughafen Wien (+ 2,00 Prozent auf 51,00 EUR), Rosenbauer (+ 1,39 Prozent auf 36,50 EUR), DO (+ 0,84 Prozent auf 168,40 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0,70 Prozent auf 5,78 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-2,60 Prozent auf 3,00 EUR), voestalpine (-2,32 Prozent auf 24,44 EUR), Semperit (-1,83 Prozent auf 10,70 EUR), Polytec (-1,50 Prozent auf 3,28 EUR) und AT S (AT&S) (-1,45 Prozent auf 20,36 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 67 023 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26,786 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,17 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

