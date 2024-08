Börse Zürich in Grün: SPI zum Start fester

Am Montag steht der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,40 Prozent im Plus bei 16 311,71 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,165 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,362 Prozent stärker bei 16 305,64 Punkten in den Handel, nach 16 246,90 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 16 305,64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 311,79 Punkten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wies der SPI einen Wert von 15 919,28 Punkten auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 29.04.2024, einen Wert von 15 135,28 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 943,64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 11,96 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 16 484,31 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell ams (+ 5,30 Prozent auf 1,29 CHF), Avolta (ex Dufry) (+ 2,78 Prozent auf 36,24 CHF), Meyer Burger Technology (+ 2,43 Prozent auf 5,05 CHF), Julius Bär (+ 2,15 Prozent auf 48,47 CHF) und Leonteq (+ 2,00 Prozent auf 25,50 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-9,72 Prozent auf 1,30 CHF), Evolva (-4,26 Prozent auf 0,90 CHF), Relief Therapeutics (-3,33 Prozent auf 1,16 CHF), MCH (-2,25 Prozent auf 3,91 CHF) und Edisun Power Europe (-1,83 Prozent auf 80,50 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 284 595 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 259,091 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Im SPI präsentiert die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CPH Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,46 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

