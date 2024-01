Börse Zürich in Rot: SMI fällt nachmittags

Am Montag steht der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,12 Prozent im Minus bei 11 212,86 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,289 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0,113 Prozent höher bei 11 239,13 Punkten, nach 11 226,40 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Montag bei 11 204,13 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 264,72 Punkten erreichte.

SMI seit Beginn Jahr

Der SMI erreichte vor einem Monat, am 15.12.2023, den Stand von 11 191,89 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, lag der SMI bei 10 900,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, wies der SMI einen Wert von 11 290,79 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 0,381 Prozent nach oben. Bei 11 309,94 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 113,75 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Swiss Life (+ 0,92 Prozent auf 592,20 CHF), Lonza (+ 0,62 Prozent auf 370,70 CHF), Novartis (+ 0,50 Prozent auf 91,89 CHF), Zurich Insurance (+ 0,39 Prozent auf 438,60 CHF) und Swiss Re (+ 0,18 Prozent auf 97,98 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Partners Group (-1,49 Prozent auf 1 123,00 CHF), Sonova (-0,85 Prozent auf 279,10 CHF), Kühne + Nagel International (-0,77 Prozent auf 296,00 CHF), Roche (-0,69 Prozent auf 250,75 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,66 Prozent auf 36,38 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 194 210 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI mit 270,373 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,84 zu Buche schlagen. Mit 6,44 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

