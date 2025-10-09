ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ABB auf "Sell" mit einem Kursziel von 47 Franken belassen. Er begrüße den Verkauf des Robotikgeschäfts an Softbank für einen Unternehmenswert von 5,375 Milliarden US-Dollar, da dieses von allen Geschäftsbereichen des Industriekonzerns am stärksten von China abhängig sei, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem seien damit die früheren Pläne für eine Abspaltung hinfällig, in deren Rahmen er einen Wert von 4,5 Dollar erwartet habe. Die ABB-Aktie werde davon aber kaum profitieren, da sie unter den von ihm beobachteten Elektrotiteln ohnehin schon am teuersten sei./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
