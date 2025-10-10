ABB Aktie
|63,06EUR
|-0,26EUR
|-0,41%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 47 auf 49 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalszahlen der meisten europäischen Kapitalgüterhersteller seien vorab ein wenig zurückgekommen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Der Investitionszyklus für Künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren sowie die deutschen Infrastruktur-Investitionen dürften die dominierenden Themen bleiben und die französische Politik dazukommen. Die bevorzugten Titel des Experten sind Siemens Energy, Prysmian, Alstom, und Sandvik. Auch Kion und Schneider Electric sieht er weiterhin positiv./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
49,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
58,60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-16,38%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
58,56 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16,33%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Nachrichten
|
09:28
|SMI-Handel aktuell: SMI zum Start in Rot (finanzen.at)
|
09.10.25
|Schwache Performance in Zürich: SMI präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
09.10.25
|Schwacher Handel: SMI notiert im Minus (finanzen.at)
|
09.10.25
|SMI-Handel aktuell: SMI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09.10.25
|Börse Zürich: SMI startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
08.10.25
|SIX-Handel: SMI schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
08.10.25
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
08.10.25
|Börse Zürich in Grün: So bewegt sich der SPI am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Analysen
|10:03
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:03
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.24
|ABB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:03
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|09.10.25
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.10.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|ABB Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|63,06
|-0,41%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:58
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:00
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:06
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08:58
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:57
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|08:54
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|08:20
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|08:17
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|Brenntag Sell
|UBS AG
|07:42
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|07:41
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|09.10.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09.10.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09.10.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.25
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.