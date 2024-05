Börse Zürich in Rot: SMI verbucht zum Handelsstart Verluste

Der SMI setzt am Mittwoch nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,50 Prozent schwächer bei 11 795,56 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,266 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,327 Prozent tiefer bei 11 815,74 Punkten in den Mittwochshandel, nach 11 854,50 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 11 783,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 11 818,59 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Verlust von 1,04 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 29.04.2024, bei 11 332,36 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 29.02.2024, den Stand von 11 438,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, lag der SMI-Kurs bei 11 434,24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 5,60 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 12 050,29 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Swiss Re (-0,04 Prozent auf 111,75 CHF), Roche (-0,13 Prozent auf 228,50 CHF), Givaudan (-0,19 Prozent auf 4 211,00 CHF), Sonova (-0,21 Prozent auf 287,70 CHF) und Logitech (-0,23 Prozent auf 86,72 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Lonza (-1,58 Prozent auf 487,40 CHF), UBS (-1,27 Prozent auf 27,95 CHF), Kühne + Nagel International (-0,92 Prozent auf 248,90 CHF), Swiss Life (-0,82 Prozent auf 625,80 CHF) und Alcon (-0,77 Prozent auf 80,24 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 200 664 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,301 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

