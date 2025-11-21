STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Der STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,47 Prozent tiefer bei 4 710,19 Punkten. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,536 Prozent leichter bei 4 706,85 Punkten, nach 4 732,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 671,82 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 719,14 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 2,01 Prozent. Vor einem Monat, am 21.10.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 792,61 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 21.08.2025, einen Stand von 4 618,36 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 21.11.2024, den Wert von 4 265,68 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 8,56 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 897,91 Punkte. 3 921,71 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Diageo (+ 3,76 Prozent auf 17,68 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 3,27 Prozent auf 86,02 GBP), RELX (+ 2,54 Prozent auf 31,05 GBP), Novartis (+ 2,45 Prozent auf 102,88 CHF) und Unilever (+ 2,30 Prozent auf 45,85 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-7,18 Prozent auf 1 519,50 EUR), Rolls-Royce (-3,80 Prozent auf 10,38 GBP), UBS (-1,94 Prozent auf 29,77 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,83 Prozent auf 54,62 CHF) und Richemont (-1,12 Prozent auf 163,25 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23 996 957 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 343,647 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,81 zu Buche schlagen. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,30 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at