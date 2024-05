Börse Zürich in Rot: So entwickelt sich der SMI am Mittag

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,22 Prozent tiefer bei 11 828,60 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,266 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,327 Prozent auf 11 815,74 Punkte an der Kurstafel, nach 11 854,50 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 11 783,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 11 837,13 Punkten.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,762 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 29.04.2024, wies der SMI 11 332,36 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, wies der SMI einen Wert von 11 438,86 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, bei 11 434,24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 5,89 Prozent. Bei 12 050,29 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Swiss Re (+ 1,16 Prozent auf 113,10 CHF), Givaudan (+ 0,47 Prozent auf 4 239,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,21 Prozent auf 469,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,20 Prozent auf 49,70 CHF) und Sika (+ 0,07 Prozent auf 276,30 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Lonza (-1,96 Prozent auf 485,50 CHF), UBS (-1,06 Prozent auf 28,01 CHF), Partners Group (-0,91 Prozent auf 1 195,50 CHF), Geberit (-0,68 Prozent auf 556,80 CHF) und Holcim (-0,68 Prozent auf 79,24 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 889 791 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 238,301 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

