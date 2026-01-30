Bosch Aktie
WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026
|
30.01.2026 13:55:00
Bosch: Gewinn bricht um fast die Hälfte ein
Die Weltlage belastet Bosch, auch die Konkurrenz aus China ist groß. Um sich für die Zukunft aufzustellen, entlässt der Autozulieferer Tausende Mitarbeitende. Das kostet erst mal Geld, wie die Geschäftszahlen zeigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Aktien in diesem Artikel
|Bosch Ltd
|36 500,00
|1,17%
