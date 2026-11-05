Bosch Aktie
WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026
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05.11.2026 12:47:00
Bosch streicht in Abstatt weitere 750 Arbeitsplätze
Sparmaßnahmen in der Autoindustrie und Konkurrenz aus Asien setzen die Mobilitätssparte von Bosch unter Druck. Das Technologieunternehmen verkündet nun einen weiteren Stellenabbau.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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|Bosch Ltd
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