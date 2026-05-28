Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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28.05.2026 12:31:36

Brazil to revive highway project through Amazon amid concerns

Brazil will invest $75 million to pave a highway that cuts through the center of the Amazon rainforest. Environmentalists argue for strong protections to conserve an ecosystem so crucial to curbing climate change.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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