Brenntag SE-Aktie-Analyse: Warburg Research bewertet mit Buy

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Brenntag von 75 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein Treffen mit dem Konzernchef und dem neuen Finanzchef habe seine positive Einschätzung des Chemikalienhändlers mit Blick auf strategische Ausrichtung, Marktstellung und Langfrist-Aussichten untermauert, schrieb Christian Cohrs in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Das Kursziel habe er dennoch gesenkt wegen des verhaltenden Konjunkturumfeldes sowie des ersten Quartals, das eher schwächer verlaufen sei als gedacht.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Brenntag SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 09:45 Uhr fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 60,36 EUR ab. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 14,31 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9 874 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2025 ging es für das Papier um 8,1 Prozent nach oben. Die Ergebnisse für Q2 2025 dürfte Brenntag SE am 13.08.2025 vorlegen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.