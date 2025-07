NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach überraschend vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das vorläufige operative Quartalsergebnis (Ebita) des Chemikalienhändlers habe sowohl unter seiner Erwartung gelegen als auch unter der Konsensschätzung, schrieb Chris Counihan in einer ersten Reaktion am Freitag. Er verwies zudem darauf, dass Brenntag die Ebita-Prognose für 2025 gesenkt habe und die Mitte der Spanne nun etwas unter seiner Schätzung und deutlicher unter der Konsensschätzung liege./rob/ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2025 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2025 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.