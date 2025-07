ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Brenntag von 60 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seit Ende 2022 sei sie für die europäischen Chemikalienhändler vorsichtig, und die jüngsten Aussagen von Zulieferern signalisierten, dass die Ergebnisdynamik in diesem Sommer unter Druck bleiben dürfte, schrieb Nicole Manion in ihrem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Ihre diesjährigen Ergebnisschätzungen lägen unter den Konsensprognosen. Mit der schwachen Kursentwicklung seit Jahresbeginn spiegelten das die Bewertungen inzwischen aber besser wider - sie dürften im Durchschnitt die Talsohle fast erreicht haben. Für Brenntag senkte Manion die Schätzungen nach der jüngsten Gewinnwarnung deutlich./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2025 / 03:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2025 / 03:22 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.