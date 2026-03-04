Broadcom Aktie
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
|
04.03.2026 22:41:10
Broadcom Inc. Bottom Line Rises In Q1
(RTTNews) - Broadcom Inc. (AVGO) announced a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $7.34 billion, or $1.50 per share. This compares with $5.50 billion, or $1.14 per share, last year.
Excluding items, Broadcom Inc. reported adjusted earnings of $10.18 billion or $2.05 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 29.5% to $19.31 billion from $14.91 billion last year.
Broadcom Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $7.34 Bln. vs. $5.50 Bln. last year. -EPS: $1.50 vs. $1.14 last year. -Revenue: $19.31 Bln vs. $14.91 Bln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 22.0 B
Analysen zu Broadcom
|07:47
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|05.09.25
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.25
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.24
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.24
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
