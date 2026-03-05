Broadcom Aktie
|285,80EUR
|12,85EUR
|4,71%
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
Broadcom Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Chipkonzern habe eine hohe Hürde genommen und den ersten Aufschlag gemacht für die im Geschäftsjahr 2027 angepeilten 100 Milliarden Dollar Umsatz mit KI-Halbleitern, schrieb Tom O'Malley am Donnerstag nach den Quartalszahlen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Broadcom Overweight
|
Unternehmen:
Broadcom
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 500,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 317,53
|
Abst. Kursziel*:
57,47%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 317,53
|
Abst. Kursziel aktuell:
57,47%
|
Analyst Name::
Tom O'Malley
|
KGV*:
-
Analysen zu Broadcom
|07:47
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|05.09.25
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.25
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.24
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.24
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Broadcom
|288,20
|5,59%
