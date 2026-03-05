Broadcom Aktie

285,80EUR 12,85EUR 4,71%
Broadcom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

05.03.2026 07:47:29

Broadcom Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Chipkonzern habe eine hohe Hürde genommen und den ersten Aufschlag gemacht für die im Geschäftsjahr 2027 angepeilten 100 Milliarden Dollar Umsatz mit KI-Halbleitern, schrieb Tom O'Malley am Donnerstag nach den Quartalszahlen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Broadcom 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 500,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 317,53 		Abst. Kursziel*:
57,47%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 317,53 		Abst. Kursziel aktuell:
57,47%
Analyst Name::
Tom O'Malley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Broadcom

Analysen zu Broadcom

07:47 Broadcom Overweight Barclays Capital
05.09.25 Broadcom Buy UBS AG
06.06.25 Broadcom Outperform Bernstein Research
13.12.24 Broadcom Buy UBS AG
13.06.24 Broadcom Overweight Barclays Capital
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Broadcom 288,20 5,59% Broadcom

