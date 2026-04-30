Brunswick Corp. Reveals Increase In Q1 Bottom Line

(RTTNews) - Brunswick Corp. (BC) reported a profit for its first quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $21.0 million, or $0.32 per share. This compares with $20.2 million, or $0.30 per share, last year.

Excluding items, Brunswick Corp. reported adjusted earnings of $82.6 million or $0.70 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 12.9% to $1.378 billion from $1.221 billion last year.

Brunswick Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $21.0 Mln. vs. $20.2 Mln. last year. -EPS: $0.32 vs. $0.30 last year. -Revenue: $1.378 Bln vs. $1.221 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.00 To $ 4.50 Full year revenue guidance: $ 5.65 B To $ 5.8 B