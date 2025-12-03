XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Graubuendner Kantonalbank Aktie

WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204

03.12.2025 09:00:00

Bündner Immobilienmarkt: viel Dynamik, wenig Wohnraum

Der aktuelle Immobilienbarometer der Graubündner Kantonalbank (GKB) zeigt, dass der Bündner Immobilienmarkt trotz anhaltend hoher Nachfrage robust bleibt. In Zentren und Tourismusregionen ist das Angebot besonders knapp, und die Preise für Eigenheime und Mietwohnungen steigen weiter. Die Zweitwohnungen, die fast die Hälfte des gesamten Wohnungsbestands im Kanton ausmachen, sorgen für zusätzliche Anspannung am Markt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Graubündner Kantonalbank
