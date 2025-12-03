Graubuendner Kantonalbank Aktie
Bündner Immobilienmarkt: viel Dynamik, wenig Wohnraum
Der aktuelle Immobilienbarometer der Graubündner Kantonalbank (GKB) zeigt, dass der Bündner Immobilienmarkt trotz anhaltend hoher Nachfrage robust bleibt. In Zentren und Tourismusregionen ist das Angebot besonders knapp, und die Preise für Eigenheime und Mietwohnungen steigen weiter. Die Zweitwohnungen, die fast die Hälfte des gesamten Wohnungsbestands im Kanton ausmachen, sorgen für zusätzliche Anspannung am Markt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Graubündner Kantonalbank
