SPI-Titel Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Graubuendner Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 03.12.2020 wurde das Graubuendner Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Graubuendner Kantonalbank-Aktie bei 1 530,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 6,536 Graubuendner Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Graubuendner Kantonalbank-Anteile wären am 02.12.2025 11 830,07 CHF wert, da der Schlussstand 1 810,00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +18,30 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Graubuendner Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 1,34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
