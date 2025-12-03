SPI-Titel Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Graubuendner Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Graubuendner Kantonalbank gewesen.

Am 03.12.2020 wurde das Graubuendner Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Graubuendner Kantonalbank-Aktie bei 1 530,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 6,536 Graubuendner Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Graubuendner Kantonalbank-Anteile wären am 02.12.2025 11 830,07 CHF wert, da der Schlussstand 1 810,00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +18,30 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Graubuendner Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 1,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at