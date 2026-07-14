Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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14.07.2026 14:49:31
Buffett drops Gates Foundation from $6bn Berkshire donation
Billionaire chair of conglomerate says he plans to leave holdings in company to four family foundationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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