KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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24.04.2026 13:01:00
Bug-Bounty-Programme ohne Geldprämien: Auch Nextcloud kapituliert vor KI
Bug-Bounty-Programme sollen IT-Forschern Einnahmen für die Meldung von Lücken ermöglichen. KI-Meldungen führen zur Abschaffung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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