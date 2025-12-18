Burgenland Aktie

Jahresergebnis 18.12.2025 10:18:00

Burgenland-Aktie gewinnt: Solides 2024/25 und stabile Dividende

Für die Burgenland Holding war 2024/25 trotz der schwierigen Wirtschaftslage ein "solides Geschäftsjahr", wie die Aktiengesellschaft in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Jahresfinanzbericht festhält.

Der Jahresüberschuss beläuft sich - per 30. September - auf 12,1 Mio. Euro und liegt damit über dem Vorjahr (11,7 Mio.). Die Aktie erzielte bei einem Schlusskurs von 75 Euro einen Zuwachs von 4,9 Prozent. Als Dividende sind 4,05 Euro je Aktie (Vorjahr: 3,85 Euro) geplant.

Das Jahresergebnis der Burgenland Holding wird im Wesentlichen durch die Dividendenausschüttungen ihrer Beteiligungen geprägt. Von der Burgenland Energie kamen etwa 11,8 Mio. Euro. Für 2024/25 werden die Umsatzerlöse der Burgenland Energie Gruppe mit rund 704,7 Mio. Euro erwartet. Das Ergebnis vor Steuern wird voraussichtlich 52,2 Mio. betragen und damit 4,1 Prozent unter dem Vorjahresniveau liegen. Dennoch rechnet die Holding für 2025/26 mit nahezu stabilen Beteiligungserträgen.

Die Burgenland Holding hält 49 Prozent am Grundkapital der Burgenland Energie. Die restlichen 51 Prozent gehören der Landesholding Burgenland. Mehrheitsaktionärin der Burgenland Holding ist die EVN AG, die unverändert einen Anteil von 73,6 Prozent am Grundkapital hält. Weitere Anteilseigner sind der Verbund und Wien Energie.

Im Wiener Handel gewinnt die Burgenland-Aktie zeitweise 1,38 Prozent auf 73,5 Euro.

puc/tpo

(APA)
Bildquelle: create jobs 51 / Shutterstock

Aktien in diesem Artikel

Burgenland Holding AG 73,50 1,38% Burgenland Holding AG

