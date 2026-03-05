BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Kreuzbandriss
|
05.03.2026 11:52:38
BVB-Aktie höher: Vertrag von verletztem Kapitän Can wird verlängert
"Wenn Emre die bevorstehende Operation überstanden hat, werden wir uns mit ihm diesbezüglich zusammensetzen", fügte der frühere Nationalspieler hinzu. Can hatte sich beim 2:3 am vergangenen Samstag im Spitzenspiel gegen Bayern München das Kreuzband gerissen und fällt für mehrere Monate aus.
Can wurde 2023 Nachfolger von Marco Reus
"Es ist eine extrem bittere Diagnose für Emre und den gesamten Verein. Er ist nicht nur unter Niko Kovac, sondern auch unter Nuri Sahin und Edin Terzic schon der unumstrittene Kapitän unserer Mannschaft gewesen", sagte Ricken weiter. Der 32 Jahre alte Can hatte 2023 als Nachfolger von Marco Reus unter dem damaligen Trainer Terzic das Kapitänsamt beim BVB übernommen.
Im XETRA-Handel notiert die BVB-Aktie zeitweise 1,13 Prozent höher bei 3,13 Euro.
/lap/DP/mis
DORTMUND (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
|
11:52
|BVB-Aktie höher: Vertrag von verletztem Kapitän Can wird verlängert (dpa-AFX)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: mittags Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
02.03.26
|BVB-Aktie fällt: Bittere Pleite gegen Bayern trotz Führung (dpa-AFX)
|
01.03.26
|Diagnose da: BVB-Kapitän Can fällt für WM aus (dpa-AFX)
|
01.03.26
|Verletztem BVB-Kapitän Can droht langer Ausfall (dpa-AFX)
|
01.03.26
|Schlotterbeck im Fokus: 'Hatte ein bisschen Glück' (dpa-AFX)
|
01.03.26
|Wieder Kane-Doppelpack: FC Bayern gewinnt in Dortmund (dpa-AFX)
|
27.02.26
|Streik: Drohendes Verkehrschaos beim BVB-Topspiel gegen Bayern (Spiegel Online)