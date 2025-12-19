BVB Aktie
|BVB gegen Gladbach
|
19.12.2025 11:24:03
BVB-Aktie schwächer: Prestigeduell der Borussen steht an
Im brisanten Prestigeduell mit Borussia Mönchengladbach dürfte sich am Freitagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) entscheiden, wie die Stimmung über Weihnachten und den Jahreswechsel wird. In der Fußball-Bundesliga ist der BVB unter Trainer Niko Kovac seit sieben Spielen ungeschlagen, holte dabei aber auch mehrere Remis.
Gladbach, das zuletzt zu Hause 1:3 gegen den VfL Wolfsburg verlor, will in Dortmund seine Auswärtsserie fortzusetzen: Die Fohlen gewannen die letzten drei Gastspiele, ohne ein einziges Gegentor zu bekommen. Vier Mönchengladbacher Zu-Null-Auswärtssiege in Folge gab es in der Bundesliga bisher noch nie. Doch in Dortmund verlor die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski die letzten elf Begegnungen.
Via XETRA verliert die BVB-Aktie zwischenzeitlich 0,31 Prozent auf 3,26 Euro.
