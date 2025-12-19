BVB Aktie

BVB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

BVB gegen Gladbach 19.12.2025 11:24:03

BVB-Aktie schwächer: Prestigeduell der Borussen steht an

BVB-Aktie schwächer: Prestigeduell der Borussen steht an

Borussia Dortmund möchte sich mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschieden.

Im brisanten Prestigeduell mit Borussia Mönchengladbach dürfte sich am Freitagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) entscheiden, wie die Stimmung über Weihnachten und den Jahreswechsel wird. In der Fußball-Bundesliga ist der BVB unter Trainer Niko Kovac seit sieben Spielen ungeschlagen, holte dabei aber auch mehrere Remis.

Gladbach, das zuletzt zu Hause 1:3 gegen den VfL Wolfsburg verlor, will in Dortmund seine Auswärtsserie fortzusetzen: Die Fohlen gewannen die letzten drei Gastspiele, ohne ein einziges Gegentor zu bekommen. Vier Mönchengladbacher Zu-Null-Auswärtssiege in Folge gab es in der Bundesliga bisher noch nie. Doch in Dortmund verlor die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski die letzten elf Begegnungen.

Via XETRA verliert die BVB-Aktie zwischenzeitlich 0,31 Prozent auf 3,26 Euro.

/jgl/DP/men

DORTMUND (dpa-AFX)

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,ninopavisic / Shutterstock.com

