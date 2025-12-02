BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|
02.12.2025 23:04:38
BVB scheitert nach Blutleer-Auftritt im DFB-Pokal
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat einen bösen Rückfall erlitten und den Titel-Befehl von Sportchef Lars Ricken leichtfertig missachtet. Nach einer schwachen Vorstellung und lange Zeit ohne Torjäger Serhou Guirassy verlor der BVB im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen mit 0:1 (0:1). Das Team von Trainer Kasper Hjulmand revanchierte sich damit für die 1:2-Niederlage im Bundesliga-Topspiel nur drei Tage zuvor. Ibrahim Maza (34. Minute) schoss die Werkself ins Viertelfinale.
Dabei hatte Ricken bei der Mitgliederversammlung neun Tage zuvor den DFB-Pokalsieg als Abschiedsgeschenk für den langjährigen Clubchef Hans-Joachim Watzke gefordert. Darauf hatte das Team von Trainer Niko Kovac scheinbar keine Lust. Anders ist der lange Zeit seltsam blutleere Auftritt kaum zu erklären. Zunächst ohne Stürmer Guirassy, der nach seinem verweigerten Handschlag für den Trainer am Samstag diesmal lange auf der Bank saß, wirkte das Angriffsspiel der Dortmunder umständlich und unglücklich.
Für Guirassy spielte diesmal Neuzugang Fábio Silva von Beginn an, nutzte seine Chance aber nicht. Der seit Wochen wie ein Fremdkörper im BVB-Spiel wirkende Guirassy war nach einer erneut schwachen Leistung und seiner vorzeitigen Auswechslung in Leverkusen wortlos an Kovac vorbeigegangen und hatte seine Handschuhe weggeworfen./lap/DP/zb
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|BVB (Borussia Dortmund)
|3,31
|-0,45%
