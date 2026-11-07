BWX Technologies Aktie

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WKN DE: A14V4U / ISIN: US05605H1005

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08.11.2026 00:46:01

BWX Technologies: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 2, 2026, BWX Technologies (NYSE:BWXT) reported 10% top-line growth to $953 million and raised the low end of its full-year free cash flow guidance. The nuclear component manufacturer continues to capitalize on rising global energy security needs, converting sovereign and commercial interest into multiyear defense contracts. Three key insights from management stand out for long-term investors.

The company's Government Operations segment generated a 22.6% adjusted EBITDA margin (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization, which is a measure of core operational cash flow) as high-purity depleted uranium (HPDU, a dense material used in strategic defense applications) programs scaled up. BWX Technologies started constructing a dedicated manufacturing plant to support long-term defense demand.

The Commercial Operations segment posted 25% total revenue growth while expanding physical operations to handle surging nuclear power market demand. The company finished enlarging its Canadian facility to execute on backlog for reactor refurbishments and small modular reactors (SMRs, scaled-down nuclear power plants built in factories).

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