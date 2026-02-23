The Babcock & Wilcox Aktie
WKN DE: A14V4U / ISIN: US05605H1005
|
23.02.2026 22:36:53
BWX Technologies, Inc. Profit Advances In Q4
(RTTNews) - BWX Technologies, Inc. (BWXT) revealed earnings for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $92.98 million, or $1.01 per share. This compares with $71.01 million, or $0.77 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 18.7% to $885.84 million from $746.26 million last year.
BWX Technologies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $92.98 Mln. vs. $71.01 Mln. last year. -EPS: $1.01 vs. $0.77 last year. -Revenue: $885.84 Mln vs. $746.26 Mln last year.
