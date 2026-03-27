BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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27.03.2026 15:25:53
BYD posts first annual profit decline in four years
Profit falls 19% to 32.6 billion yuan, missing analyst viewWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Analysen zu BYD Co. Ltd.
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|BYD Co. Ltd.
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