CAC 40-Handel aktuell: So performt der CAC 40 am Freitagnachmittag

Aktuell halten sich die Anleger in Paris zurück.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,02 Prozent stärker bei 7 929,41 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,505 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,293 Prozent auf 7 950,66 Punkte an der Kurstafel, nach 7 927,43 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7 900,48 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 964,78 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,261 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 01.02.2024, wurde der CAC 40 mit 7 588,75 Punkten berechnet. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 01.12.2023, bei 7 346,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.03.2023, wies der CAC 40 7 234,25 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,29 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 7 977,68 Punkten. Bei 7 281,10 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 5 028 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 422,889 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

CAC 40-Fundamentaldaten

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,09 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at