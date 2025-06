CAC 40-Handel aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im CAC 40

Am Mittwoch tendierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 0,53 Prozent höher bei 7 804,67 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,332 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,402 Prozent auf 7 795,06 Punkte an der Kurstafel, nach 7 763,84 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 7 843,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 779,36 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 1,16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, den Wert von 7 770,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 047,92 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 04.06.2024, den Stand von 7 937,90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 5,56 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 257,88 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 389 992 Aktien gehandelt. Die Hermès (Hermes International)-Aktie hat im CAC 40 mit 249,723 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,27 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at